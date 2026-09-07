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Орелtimes

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Судьбу атакованной ВСУ многоэтажки в Орле могут рассмотреть на комиссии по ЧС

Судьбу атакованной ВСУ многоэтажки в Орле могут рассмотреть на комиссии по ЧС

Ранее ОрелТаймс рассказал о проблеме, с которой столкнулись жители многоквартирного дома на Раздольной, который был атакован дроном ВСУ ещё 14 июня 2026 года.

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