Судьбу атакованной ВСУ многоэтажки в Орле могут рассмотреть на комиссии по ЧС

Ранее ОрелТаймс рассказал о проблеме, с которой столкнулись жители многоквартирного дома на Раздольной, который был атакован дроном ВСУ ещё 14 июня 2026 года.
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