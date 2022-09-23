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Дом на колёсах: жизнь в увлекательном путешествии или реальность, полная неудобств?

Дом на колёсах: жизнь в увлекательном путешествии или реальность, полная неудобств?

Пятизвездочные отели с десятками разнообразных развлечений или свобода перемещения, лишённая удобств, но дарящая возможность воочию увидеть уникальную красоту самых отдалённых уголков страны? Дома на колёсах — способ путешествия, набирающий популярность, но так ли здорово колесить по миру «дикарём» и какие сюрпризы ждут смельчаков?Уютный маленький фургон позволяет путешествовать одному, с компанией друзей или семьёй.

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