Дом на колёсах: жизнь в увлекательном путешествии или реальность, полная неудобств?

Пятизвездочные отели с десятками разнообразных развлечений или свобода перемещения, лишённая удобств, но дарящая возможность воочию увидеть уникальную красоту самых отдалённых уголков страны? Дома на колёсах — способ путешествия, набирающий популярность, но так ли здорово колесить по миру «дикарём» и какие сюрпризы ждут смельчаков?Уютный маленький фургон позволяет путешествовать одному, с компанией друзей или семьёй.