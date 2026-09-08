Владимир Шухов осудил проект реконструкции Шуховской башни

Владимир Шухов, директор фонда «Шуховская башня», раскритиковал проект реконструкции шуховской конструкции в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал Гурулёв п...
- Вторая пенсионная...
- ИК Власти России сам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым