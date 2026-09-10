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ИА Регнум

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По делу о хищении на поставках тушенки на СВО прошли обыски у свидетелей

По делу о хищении на поставках тушенки на СВО прошли обыски у свидетелей

Силовики провели обыски у сотрудников предприятий «Нармяспром» и «Селятино» в рамках расследования уголовного дела о хищении при поставках тушенки в зону специальной военной операции.

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