В Чехии объявили в розыск якобы причастного ко взрывам россиянина

Сeske noviny: Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам россиянина Чешская полиция объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, который якобы является генералом Главного управления Генштаба ВС РФ.
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