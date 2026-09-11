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Водоносные горизонты Казахстана — особенности залегания, дебит скважин и опасность самоизлива

Водоносные горизонты Казахстана — особенности залегания, дебит скважин и опасность самоизлива

Казахстан — страна с аридным климатом, где поверхностные водные ресурсы распределены неравномерно и часто подвержены сезонным колебаниям.

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