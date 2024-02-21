Американская военная помощь Украине не предполагает предоставление ВСУ возможности проводить боевые операции на российской территории.
США заявили, что не позволяют ВСУ проводить операции на территории РФ
Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Глупость, СВО идёт на территории ЛНР, ДНР, что означает на территории Российской Федерации
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18 час.
Татьяна Бушмелева
Значит опять диверсантов готовить будут и прикидывают по каким мирным жителям дальнобойными достать смогут.
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16 час.
Георгий Лазаревич
Ирина: хорошо бы, чтобы Россия не допускала атак на свои территории, не США
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4 час.
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