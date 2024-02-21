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Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    на хрена эти уроды нужны на СВО .Они же все предатели и тусы , только за баблом в Россию и приехалиПостановку гражда...
  • николай лебедев
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  • Георгий Лазаревич
    Ирина: хорошо бы, чтобы Россия не допускала атак на свои территории, не СШАСША заявили, что ...

США заявили, что не позволяют ВСУ проводить операции на территории РФ

США заявили, что не позволяют ВСУ проводить операции на территории РФ

Американская военная помощь Украине не предполагает предоставление ВСУ возможности проводить боевые операции на российской территории.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Глупость, СВО идёт на территории ЛНР, ДНР, что означает на территории Российской Федерации
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18 час.
Татьяна Бушмелева
Значит опять диверсантов готовить будут и прикидывают по каким мирным жителям дальнобойными достать смогут.
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16 час.
Георгий Лазаревич
Ирина: хорошо бы, чтобы Россия не допускала атак на свои территории, не США
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4 час.

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