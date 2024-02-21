США заявили, что не позволяют ВСУ проводить операции на территории РФ

ЮТ Юрий Тумаков Глупость, СВО идёт на территории ЛНР, ДНР, что означает на территории Российской Федерации

Татьяна Бушмелева Значит опять диверсантов готовить будут и прикидывают по каким мирным жителям дальнобойными достать смогут.