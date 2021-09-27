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РИА Новости: в Крыму отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск

РИА Новости: в Крыму отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова возникли вопросы к нескольким чиновникам администраций крымских курортных городов.

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