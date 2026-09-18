Замглавы МИД РФ: Москва и Анкара ведут диалог по безопасности моря

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил о регулярном диалоге между Москвой и Анкарой по вопросам морской безопасности в Чёрном море, воздержавшись от комментариев относительно проекта меморандума от Турции по прекращению атак на торговые суда.