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Царьград

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Замглавы МИД РФ: Москва и Анкара ведут диалог по безопасности моря

Замглавы МИД РФ: Москва и Анкара ведут диалог по безопасности моря

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил о регулярном диалоге между Москвой и Анкарой по вопросам морской безопасности в Чёрном море, воздержавшись от комментариев относительно проекта меморандума от Турции по прекращению атак на торговые суда.

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