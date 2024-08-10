⚡ АНОНС 4 ТУРА ЧЕМПИОНАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ⚡ Молодежная команда СШ «Ротор» в субботу проведет перенесенный матч 4 тура чемпионата Волгоградской области (группа 1).
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⚡ АНОНС 4 ТУРА ЧЕМПИОНАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ⚡ Молодежная команда СШ «Ротор» в субботу проведет перенесенный матч 4 тура чемпионата Волгоградской области (группа 1).