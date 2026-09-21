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ФСБ предотвратила взрыв у избирательного участка в Донецке

ФСБ предотвратила взрыв у избирательного участка в Донецке

В Донецке задержали местного жителя, который по заданию СБУ планировал устроить теракт во время выборов.

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