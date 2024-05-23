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Генерал Шамарин арестован за получение взятки в особо крупном размере

Генерал Шамарин арестован за получение взятки в особо крупном размере

vk.com/mil Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Известиям" в 235-м военном суде.

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