Генерал Шамарин арестован за получение взятки в особо крупном размере

vk.com/mil Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Известиям" в 235-м военном суде.
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