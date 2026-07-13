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Тренер Хабиба: «Мне не нравится Макгрегор как человек, но ему нельзя не сочувствовать»

Хавьер Мендес , тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева , прокомментировал исход боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

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