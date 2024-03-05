# Чернильница Друзья, в последние дни появилось сразу несколько сообщений о происшествиях так или иначе связанных с инвалидами.
Миша Маваши нашел избившего инвалида иностранного специалиста
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Милиция- это вооруженные отряды граждан, которые защищают свою землю. Полиция- это вооруженные отряды власти, которые защищают власть и ее интересы. Прочувствуйте разницу!
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2 час.
Михаил Молчев
Еще Задорнов, царствие ему небесное, говорил-"милиция- милые лица, а полиция- поганые лица". Айфончик, когда очередной херней маялся с переименованием ментов в понтов, сделал только одно- дал возможность полицаям от полкана и выше карманы набить! Ведь любое переименование требует замены всех бланков, а это суммы очень приличные, грех лапки не запустить. Честностью и порядочностью понты не страдают...
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2 час.
ninikooo Митусова
Парень боится возмездия, т. К. Эти шакалы, как правило возвращаются стаей. Наказать всех по максимуму и девице « влепить « пару лет, пусть на зоне « видосики» снимает. Вообще оборзели твари, распоясались, чувствуя защиту диаспор и продажных « силовиков». Михаил, так держать! Ребята, доведите это дело до конца! Пусть накажут всех виновных и « причастных»!!!
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2 час.
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