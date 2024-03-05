Миша Маваши нашел избившего инвалида иностранного специалиста

SI Sergey Ivanov Милиция- это вооруженные отряды граждан, которые защищают свою землю. Полиция- это вооруженные отряды власти, которые защищают власть и ее интересы. Прочувствуйте разницу!

Михаил Молчев Еще Задорнов, царствие ему небесное, говорил-"милиция- милые лица, а полиция- поганые лица". Айфончик, когда очередной херней маялся с переименованием ментов в понтов, сделал только одно- дал возможность полицаям от полкана и выше карманы набить! Ведь любое переименование требует замены всех бланков, а это суммы очень приличные, грех лапки не запустить. Честностью и порядочностью понты не страдают...