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Сенатор Карасин посоветовал Писториусу, назвавшему приемлемыми удары Украины по территории РФ, думать над «подобными вбросами»

Сенатор Карасин посоветовал Писториусу, назвавшему приемлемыми удары Украины по территории РФ, думать над «подобными вбросами»

Член Совета Федерации Григорий Карасин рекомендовал главе оборонного ведомства ФРГ Борису Писториусу, назвавшему приемлемыми удары Вооруженных сил Украины по российской территории, думать над «подобными вбросами».

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