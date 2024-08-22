Депутат Колунов: никакой гуманности по отношению к наёмникам быть не должно

Никакой гуманности по отношению к иностранным наёмникам быть не должно, только тогда за рубежом поймут, что это не игра, в которой им можно «сохраниться в тюрьме», заявил в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.
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