Потенциальная пандемия: что такое «болезнь Х» и каковы её возможные последствия Елена ГалицкаяВ начале 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла тревогу о возможном наступлении пандемии, которую обозначили как «болезнь Х (Икс)».
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