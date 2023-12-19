Юрий Кот Новости культурного фронта. В Перми галерею современного искусства PERMM, получающую в том числе государственные гранты, возглавляет русофобка Наиля Аллахвердиева, преемница иноагента и экстремиста Марата Гельмана.
Русофобы в регионах России на передовой культурного фронта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вп
валентина пожиленко
То, что мы на расхожем языке именуем культурой, культурностью, суть не что иное, как формирование человека и результаты этого формирования. Мы различаем материальную и духовную культуру, народную и рафинированно-интеллектуальную, но всегда это то, что образует, хранит и совершенствует человека. Если современная культура служит великому делу припоминания человеком своей изначальной божественности и божественной же цели своего существования, она – созидательна. Это – христианская культура. Человек, взращиваемый этой культурой знает, что его жизнь — не результат игры слепой судьбы, что в его личном существовании есть свой особый смысл, своя суть и что перед ним открыта вечность, не пресекаемая смертью. Если же культура, напротив, напоминает человеку только о том, что он говорящее животное, замалчивая в нем голос совести и порыв к вечности, мысли о Боге и жгучее раскаяние и стыд за дурные дела и слова, — то такая культура не есть культура христианская, и даже не культура вовсе.
Ответить
12 час.
ТЗ
Татьяна Закржевская
В первую очередь надо поменять министра культуры, а потом уже о чем-то ещё думать
Ответить
9 час.
Н
Нина
Не замалчивать, настаивать, обличать и призывать убрать с глаз долой врагов явных, обнаглевших и оборзевших, этих паршивых баб ненужных и никчемных женоподобных мужичков русофобов. Но обязательно через следственный комитет за свои "подвиги" и погань.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии