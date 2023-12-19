Русофобы в регионах России на передовой культурного фронта

вп

валентина пожиленко

То, что мы на расхожем языке именуем культурой, культурностью, суть не что иное, как формирование человека и результаты этого формирования. Мы различаем материальную и духовную культуру, народную и рафинированно-интеллектуальную, но всегда это то, что образует, хранит и совершенствует человека. Если современная культура служит великому делу припоминания человеком своей изначальной божественности и божественной же цели своего существования, она – созидательна. Это – христианская культура. Человек, взращиваемый этой культурой знает, что его жизнь — не результат игры слепой судьбы, что в его личном существовании есть свой особый смысл, своя суть и что перед ним открыта вечность, не пресекаемая смертью. Если же культура, напротив, напоминает человеку только о том, что он говорящее животное, замалчивая в нем голос совести и порыв к вечности, мысли о Боге и жгучее раскаяние и стыд за дурные дела и слова, — то такая культура не есть культура христианская, и даже не культура вовсе.