Стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в среднем на 12%

Цены на путевки в коммерческие детские лагеря по России летом в этом году выросли на 5-12%. Об этом сообщает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.
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