ПВО разрушает Киев: появился момент падения ракеты на Оболони в Киеве (ВИДЕО)

ПВО разрушает Киев: появился момент падения ракеты на Оболони в Киеве. Днём ранее ПВО также сбивало «Герани», из-за чего те падали на улицы Киева.
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