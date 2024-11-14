Кончик пальца президента Польши Дуды ампутирован после травмы

Президент Польши Анджей Дуда получил травму среднего пальца на правой руке во время выполнения домашних дел, что привело к утрате его кончика, сообщил советник президента Войчех Колярский 13 ноября в интервью радиостанции RMF24.
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