Мария Захарова назвала реакцию США на визит Путина в КНДР «судорожной»

По её словам, всё, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывает истерику в Вашингтоне Россия является частью Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет право на собственную политику в этом пространстве, заявила на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.