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Кадры перед взрывом: состав с бронетехникой разбит под Львовом

Кадры перед взрывом: состав с бронетехникой разбит под Львовом

На видео предположительно этот же состав проходит через Словакию в направлении Украины. Ранее писали: ВСЕ! Зеленский «дает заднюю»: Украина готова к переговорамПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS признал, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться до того, как страна достигнет границ 1991 года.

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