Кадры перед взрывом: состав с бронетехникой разбит под Львовом

На видео предположительно этот же состав проходит через Словакию в направлении Украины. Ранее писали: ВСЕ! Зеленский «дает заднюю»: Украина готова к переговорамПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS признал, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться до того, как страна достигнет границ 1991 года.