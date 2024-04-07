У певицы Максим появился таинственный ухажер

Певица Максим стала получать не прилично дорогие подарки. Исполнительница давно перестала афишировать личную жизнь, так что о многих перипетиях в отношениях МакSим поклонникам приходится только догадываться.
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