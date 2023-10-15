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Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты восемь украинских наёмников

Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты восемь украинских наёмников

На военной базе Вади Сейдна в Хартуме между украинскими наёмниками и военнослужащими вооруженных сил Судана произошёл конфликт, который перерос в масштабную перестрелку с жертвами, передаёт 15 октября портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

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