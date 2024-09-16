Юрий Гаврилов: «Зенит» не «отпускает» слабых соперников

Спартаковец объяснил, за счет чего «Зенит» сохраняет лидерство. Легендарный игрок московского «Спартака», чемпион СССР Юрий Гаврилов объяснил, почему у «Зенита» больше шансов выиграть чемпионский титул, чем у других команд.
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