Военэксперт Кедми: ракета "Орешник" предопределила исход конфликта на Украине

Ударом новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" по предприятию "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название - Днепр) Россия де-факто поставила точку в конфликте на Украине, подтвердив свое военное превосходство.
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