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  • Ильдус Мамлеев
    Наивные как дети, хотеть не значит взять! Пусть заходят, все там и лягут, это чистой воды интервенция, поэтому и буду...СВР: Запад хочет ...
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    Ну а если бы ответка пришлась по базам штатов то мог бы и копыта отбросить..Байден возмутился...

Военэксперт Кедми: ракета "Орешник" предопределила исход конфликта на Украине

Военэксперт Кедми: ракета "Орешник" предопределила исход конфликта на Украине

Ударом новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" по предприятию "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название - Днепр) Россия де-факто поставила точку в конфликте на Украине, подтвердив свое военное превосходство.

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