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Николишин о задачах Федерации хоккея Москвы: «Не только первые места на всероссийских соревнованиях. Основное – всестороннее воспитание и развитие детей»

«Они [изменения] в первую очередь, коснутся формулы проведения соревнований. Мы видим нашей задачей не только первые места на всероссийских соревнованиях.

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