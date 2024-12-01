Ближний Восток любит силу

Алекс Сэм

У нас больше нет идеологии отличной от Западной, а так как наш рубль ни у кого не резервная валюта то и купить мы никого не можем. А Башара Асада Россия просто слила, что приведёт к полной потере к нам доверия во всех странах мира. P.S. Надеюсь я ошибаюсь и мы всё-таки впишемся за сирийцев тем или иным способом.