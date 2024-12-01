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Ближний Восток любит силу

Ближний Восток любит силу

Ближний восток, он словно капризная женщина. Любит сильных. Потому что война там не кончается никогда.

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Комментарии
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Алекс Сэм
У нас больше нет идеологии отличной от Западной, а так как наш рубль ни у кого не резервная валюта то и купить мы никого не можем. А Башара Асада Россия просто слила, что приведёт к полной потере к нам доверия во всех странах мира. P.S. Надеюсь я ошибаюсь и мы всё-таки впишемся за сирийцев тем или иным способом.
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3 час.
Владимир Аверков
Башар-просто слабак и слюнтяй....ему надо было учиться у Реджепа и Биби....неустанно резать чебуреков,обучить и очистить армию,разведку и контрразведку,дать хоть какую-то работу народу...а он просто профукал великую страну...
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2 час.
АБ
Александр Б
&quot;P.S. Надеюсь я ошибаюсь&quot;. Надеешься говоришь, ну-ну. А гавнеца-то впихерил.
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1 час.

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