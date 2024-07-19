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  • demyr150648
    Рекомендации не конкретны и расплывчаты. А вот вербальное воздействие в императивном, но кратком ключе с последующей ...В Самаре 18 июля ...
  • Игорь Костоглод
    Дойдёт дело и до Хуснуллина...там столько будет открытий чудных...МО покурит нервно в сторонке...Хуснуллин считает...
  • Eduard
    Бывает!Сейчас много мошейников под дакие биржи работаю.Есть,которые реально платят,но редко,обычно выворачивают карма...Пытаясь заработат...

Житель Новосибирска сфотографировал Сатурн над городом

Житель Новосибирска сфотографировал Сатурн над городом

Фотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть планету Сатурн в ночном небе над Новосибирском. Он проводил наблюдения 12-13 июля этого года и опубликовал отснятый материал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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