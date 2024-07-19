Житель Новосибирска сфотографировал Сатурн над городом

Фотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть планету Сатурн в ночном небе над Новосибирском. Он проводил наблюдения 12-13 июля этого года и опубликовал отснятый материал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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