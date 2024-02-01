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Депутаты проголосовали за реанимацию сельской почты при помощи освобождения от налогов

Депутаты проголосовали за реанимацию сельской почты при помощи освобождения от налогов

Заксобрание Новосибирской области за поддержку почтовых отделений, особенно в сельской местности, при помощи новых налоговых льгот.

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