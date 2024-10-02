МВД возбудило новое дело против блогеров Чекалиных

В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск<strong>В отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбуждено нового уголовное дело, связанное с переводом валюты с использованием подложных документов, <a href="https://ria.