Почему инопланетяне не спешат на Землю, три причины

Мечта о контакте с внеземным разумом сопровождает человечество уже не одно десятилетие. Книги, фильмы, сообщения об НЛО и публикации рассекреченных архивов вновь и вновь возвращают общество к вопросу: если Вселенная настолько огромна, почему мы до сих пор не встретили никого за пределами Земли? Несмотря на многочисленные сообщения о загадочных объектах в небе и рост интереса к .