«Будешь дворником!»: какие мужские профессии были самыми непрестижными в СССР

Все советские пацаны мечтали стать летчиками, космонавтами, сталеварами, милиционерами… Но были профессии, которые у мужской части населения популярностью не пользовались, так как являлись либо низкооплачиваемыми, либо неперспективными.
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