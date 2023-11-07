МТС последней из «большой четверки» отменила плату за раздачу мобильного интернета

До отмены МТС взимала 50 рублей за раздачу 3 гигабайт интернета в сутки. «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 уже исполняют требования ФАС по отмене платыМТС согласилась отменить плату за безлимитную раздачу мобильного интернета.
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