Медведчук: соглашение по полезным ископаемым Украины станет началом ее раздела

Украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что соглашение по редкоземельным металлам с США стало началом раздела Украины, а процесс этого запустил Владимир Зеленский.
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