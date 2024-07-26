В Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве Фарион

18-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, был задержан в Днепропетровске, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 июля в своем Telegram-канале.
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