Мошенники втягивают россиян в дропперство под видом "ошибочного перевода"

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о схеме обмана и о сервисе, который помогает вернуть деньги отправителю Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме предупредил о распространенной мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники втягивают россиян в дропперство.