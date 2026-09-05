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Мошенники втягивают россиян в дропперство под видом "ошибочного перевода"

Мошенники втягивают россиян в дропперство под видом "ошибочного перевода"

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о схеме обмана и о сервисе, который помогает вернуть деньги отправителю Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме предупредил о распространенной мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники втягивают россиян в дропперство.

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