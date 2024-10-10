Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе «АндерСон» и бывшего общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову* внесли в реестр иноагентов в связи с оказанием ей информационной помощи иностранным агентам, а также за посты с критикой специальной военной операции в соцсетях.
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