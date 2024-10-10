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Мода и Шоу-бизнес

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  • Татьяна
    Какое безобразие, иноагент и ненавистник России, столько гадостей наговоривший и сбежавший в трудное для страны время...Оставшийся без ко...
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Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе «АндерСон» и бывшего общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову* внесли в реестр иноагентов в связи с оказанием ей информационной помощи иностранным агентам, а также за посты с критикой специальной военной операции в соцсетях.

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