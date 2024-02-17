Главе СКР доложат о расследовании дела об избиении водителя на мосту в Иркутске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю Анатолию Ситникову представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве на дороге Иркутска с участием иностранных граждан.
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