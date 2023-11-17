Express: полет Ту-160 к северу от Британии стал предупреждением Путина Лондону

Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России над Норвежским морем стал предупреждением Великобритании и Западу из-за конфликта на Украине.
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