Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

В Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предприятия столицы поставляют на внутренний рынок инновационные товары, замещающие импортные аналоги.
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