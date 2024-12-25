Экс-футболист РПЛ рассказал, зачем специально поцарапал часы за 1,2 миллиона рублей

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как купил часы за 1,2 миллиона рублей, а потом специально их поцарапал.
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