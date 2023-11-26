В Новосибирском зоопарке можно увидеть необычных представителей кошачьих

Всего в зоопарке проживает более 25 разновидностей диких кошек, помимо любимых всеми манулов.Жителям и гостям Новосибирска напомнили, какие необычных представителей семейства кошачьи можно посмотреть в Новосибирском зоопарка.
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