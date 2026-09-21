Татарстан оказался среди регионов-лидеров по медианным зарплатам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарстан вошел в число 11 российских регионов-лидеров по покупательной способности медианной зарплаты.
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