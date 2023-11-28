1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.
Почему Россия строит так много жилья и новых заводов
Комментарии
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Багира
Заткнись тупорылый пентагонобот. Иуда триклятый..
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4 час.
Багира
Да у тебя гнида продажный не голова, а горшок с говном. Твои коммунизды, в погоне за властью, давно верные союзники США.
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4 час.
Багира
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4 час.
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