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Закон и Порядок

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Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961.

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Комментарии
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Багира
Заткнись  тупорылый  пентагонобот.  Иуда  триклятый..
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4 час.
Багира
Да  у  тебя  гнида  продажный  не  голова,  а  горшок  с  говном.  Твои  коммунизды,  в  погоне  за  властью, давно  верные  союзники  США.
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4 час.
Багира
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4 час.

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