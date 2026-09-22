В бельгийском Антверпене произошли два взрыва с разницей в несколько минут

В центре бельгийского города Антверпен ночью с разницей в несколько минут произошли два взрыва, никто не пострадал, сообщили агентству Belga в местной полиции.
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