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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Расширена финансовая поддержка бизнес-ангелов Власти Москвы приняли решение об упрощении порядка предоставления финансовой поддержки венчурным инвесторам, вкладывающим средства в проекты предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний.

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