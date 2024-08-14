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Воинский учет и семеро мигрантов. В Бийске прошел рейд по выявлению уклонистов

Воинский учет и семеро мигрантов. В Бийске прошел рейд по выявлению уклонистов

Новых граждан страны направили в военные комиссариаты по месту регистрации В Бийске провели ежемесячный рейд с целью выявления и постановки на воинский учет новых граждан России из числа мигрантов, сообщает Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ни надо ни за кем бегать срок неделя для постановки на учет, не встал на учет лишение гражданства 72 часа на выдворение из России всей семьей, родней, а лучше аулом...
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