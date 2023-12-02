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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймерские сборки Linux c Proton обходят Windows 11 в игровой производительности, пока...

Геймерские сборки Linux c Proton обходят Windows 11 в игровой производительности, пока...

Геймерские сборки Linux c Proton обходят Windows 11 в игровой производительности, показали тестыЖурналисты ресурса ComputerBase сравнили производительность трёх ОС Linux с Windows 11 в игровых тестах и обнаружили, что все три способны обойти новейшую платформу от Microsoft.

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